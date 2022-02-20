К утру 20 февраля коронавирус выявили у 1359 жителей Тамбовской области

Фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

У 1359 жителей Тамбовской области выявили коронавирус. Как сообщил региональный оперштаб 20 февраля, среди зараженных 495 мужчин и 659 женщин в возрасте от 18 до 95 лет, 205 детей (85 мальчиков и 123 девочки в возрасте от 1 до 17 лет). Всего за время пандемии в регионе заболели 90 594 человека.

На госпитализации – 922 тамбовчанина. Выздоровели 69 450 пациентов. На сегодняшний день выписаны из стационаров 81 человек, всего выздоровевших 895 человек. Выписаны из больниц – 39134.

По состоянию к 20 февраля, охват вакцинацией взрослого населения Тамбовской области составил 65,1%. Самая высокая доля привитых в Первомайском районе - 83,1%, Котовске - 81,6%, Староюрьевском районе - 78,8%, Рассказовском - 75,1%, Тамбове – 73,3%, Сампурском районе - 72,3%, Рассказово – 72,4%, Инжавинском районе – 72,1%. Самая низкая доля вакцинированных в Мичуринске - 47,5%, Уметском районе – 48,5%, Уваровском районе -49,7%, Кирсанове - 49,7%.