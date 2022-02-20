Спасатели предупреждают тамбовчан о сильном ветре

В регионе работает «Единый телефон доверия» - 8 (4752) 72 99 50. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Спасатели предупреждают жителей Тамбовской области о неблагоприятной погоде на территории региона. Днем 20 февраля ожидается сильный юго-западный ветер c порывами до 17 м/с.

Во избежание несчастных случаев ГУ МЧС по Тамбовской области просит тамбовчан соблюдать правила безопасности:

- уберите вещи со двора и балконов в дом, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при его отсутствии автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

- на улице обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

В случае ЧС звоните по номерам вызова экстренных служб по телефону «101» (для мобильных телефонов), «01» (для городских телефонов). Также работает «Единый телефон доверия» по Тамбовской области – 8 (4752) 72 99 50.