У тамбовчанина нашли незаконное оружие

В отдел полиции МОМВД России «Первомайский» поступило сообщение о том, что у жителя села Черёмушки хранится незаконное оружие. У 58-летнего мужчины действительно нашли дома обрез. Он рассказал, что ещё в сентябре 2019 года сам сделал обрез из гладкоствольного ружья ИЖ-17, 16 калибра.

Для каких целей тамбовчанину понадобилось оружие, сейчас выясняется.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 223 УК РФ (Незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей, а равно незаконное изготовление боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств), - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - По статистике за январь 2022 года возбуждено 28 уголовных дел, предусмотренных статьями 222-226 Уголовного Кодекса РФ, расследованием окончено 12 уголовных дел. Из незаконного оборота изъято 5 единиц огнестрельного оружия, 102 патрона различного калибра, 886 граммов взрывчатого вещества.