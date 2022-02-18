В управлении сельского хозяйства Тамбовской области прошли обыски

В управлении изъяли материалы по делу о мошенничестве

В СУ СКР по Тамбовской области расследуется уголовное дело, возбужденное по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий путем представления заведомо ложных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

Один из фигурантов по уголовному делу – глава крестьянско-фермерского хозяйства, который обвиняется в том, что в 2019 году подал заявку на участие в конкурсном отборе на право получение гранта на развитие семейной животноводческой фермы в сумме 30 миллионов рублей, включив в нее заведомо ложные сведения относительно осуществления деятельности по разведению сельскохозяйственных животных, а также о намерении осуществлять деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства в соответствии с бизнес-планом. Члены конкурсной комиссии, рассмотрев заявку, приняли решение о предоставлении ему гранта и заключили с ним соглашение о предоставлении бюджетной субсидии, однако фактически полученные денежные средства не были потрачены на цели, указанные в заявке. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

- Следователи во взаимодействии с сотрудниками иных правоохранительных органов продолжают проведение комплекса следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установлений всех обстоятельств и иных участников мошеннической схемы, - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области. - 18 февраля проведен обыск в помещениях регионального управления сельского хозяйства, в ходе которого изъяты материалы, имеющие значение для расследования данного уголовного дела.