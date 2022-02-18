В Тамбове суд заключил под стражу пасынка Виктора Вакульчика, который подозревается в его убийстве

В СУ СКР по Тамбовской области продолжается расследование уголовного дела, которое возбудили по факту убийства 56-летнего заместителя начальника управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Виктора Вакульчика. По подозрению в совершении данного преступления задержан 30-летний пасынок погибшего, сын его супруги от первого брака.

По версии следствия, утром 14 февраля 2022 года подозреваемый в подъезде многоквартирного дома по улице Астраханской города Тамбова на фоне складывающихся конфликтных отношений с отчимом нанес ему множественные ножевые ранения, после чего скрылся.

- В рамках расследования уголовного дела обнаружены и изъяты одежда, обувь фигуранта и предполагаемое орудие убийства (нож), назначены ряд экспертиз, в том числе молекулярно-генетическая, медико-криминалистическая, трасологическая, - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области. - По ходатайству следствия судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.