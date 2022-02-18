В Тамбовской области с реализации сняли почти 2 тонны «молочки»

За прошлый год в Тамбовской области санитарные врачи сняли с реализации 51 партию молочной продукции весом 1861 кг. Она не отвечала требованиям по результатам лабораторного контроля, по причине отсутствия полной и достоверной информации, отсутствия документов, подтверждающих качество и безопасность реализуемой продукции, а также по причине истекшего срока годности молочной продукции.

Всего специалисты исследовали около 700 проб молочной продукции.

По содержанию загрязнителей химической природы (токсичные элементы, микотоксины, бензапирен и др.) проб, не соответствующих гигиеническим нормативам, за 2021 год не зарегистрировано.

По микробиологическим показателям доля проб, не соответствующих нормативным требованиям, составила 2,9%.

Удельный вес проб молочной продукции, не соответствующей нормативам по физико-химическим показателям, определяющим качество продукции, составил 14,5%, в т.ч. по показателям фальсификации – 10,9%. Находки фальсифицированной продукции зарегистрированы среди молока, творога, сметаны и сливочного масла. Вся продукция была изъята из оборота.

- По фактам выявленных нарушений санитарного законодательства и законодательства в области защиты прав потребителей специалистами Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области к ответственным должностным лицам применялись меры административного воздействия, - сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Тамбовской области. - В адрес руководителей предприятий направлялись предписания с конкретными предложениями об устранении выявленных нарушений в установленные законом сроки.