Тамбовчанина задержали с пятью свертками «синтетики»

17 февраля в Рассказово полицейские задержали 36-летнего тамбовчанина, у которого при себе находилось пять свертков с метилэфедроном весом по полграмма каждый. Доставленный в отдел внутренних дел мужчина признался в попытке организации сети тайников с наркотиками и указал местонахождение пяти тайников на территории Рассказово. Все закладки удалось найти, наркотики из них забрали.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и дальнейшем аресте подозреваемого, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Наркотические вещества направлены на экспертизу, по окончании которой будут приняты решения. Преступления данной категории относятся к составу тяжких и особо тяжких и предусматривают суровое наказание – вплоть до пожизненного лишения свободы.