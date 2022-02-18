В Мичуринске нашли контрафакт

17 февраля в Мичуринске прошли мероприятия по проверке торговых объектов, павильонов и ларьков, расположенных в районе Центрального рынка на предмет законной организации торговли товарами повседневного спроса, выявления и пресечения фактов реализации товаров с признаками контрафакта. Полицейские выявили, что на улице Филиппова в торговом павильоне 51-летний продавец осуществляла незаконную предпринимательскую деятельность по реализации табачной продукции с признаками контрафакта. Из незаконного оборота изъято 176 пачек сигарет различных наименований, которые направлены на экспертизу. По результатам экспертизы будет принято решение о привлечении индивидуального предпринимателя к ответственности.

В этот же день сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции мичуринской полиции на улице 7 Ноября в магазине в ходе проведения оперативных мероприятий выявили факт незаконной предпринимательской деятельности по реализации обуви, одежды и аксессуаров для мобильных телефонов с признаками контрафакта известных мировых брендов 46-летним предпринимателем. Полицейскими изъято 213 единиц продукции с признаками контрафакта – 101 зарядное устройство, 67 чехлов, 20 наушников, 4 пары обуви, 12 футболок и 9 курток, которые также направлены на экспертизу.

- Сообщить о торговле продукцией с признаками контрафакта можно по круглосуточному телефону доверия УМВД России по Тамбовской области 79-09-54, либо телефону дежурной части УМВД России по Тамбовской области 799-365, - напоминают в пресс-службе УМВД по региону.