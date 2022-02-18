В Мичуринске сбили мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте

Пешеход получил травмы разной степени тяжести Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Происшествие, в котором пострадал пешеход, зафиксировали на Липецком шоссе города Мичуринска 17 февраля в 18 часов 15 минут. 25-летний водитель, управляя автомобилем Форд Куга наехал на 48-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте.

- В результате ДТП пешехода с травмами различной степени тяжести доставили в ТОГБУЗ «ГБ им. Брюхоненко С.С. г. Мичуринска», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.