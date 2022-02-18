ХК «Тамбов» завершил чемпионат домашней победой над «Молотом»

Для наших парней официальный сезон окончен. Фото со страницы ХК "Тамбов" в VK.

Накануне ХК «Тамбов» на своем льду провел последний матч текущего розыгрыша ВХЛ с пермским «Молотом».

Для обоих клубов исход встречи не имел значения. Хозяева досрочно потеряли шансы на выход в плей-офф, гости, наоборот, досрочно обеспечили себе участием в ТОП-16 команд турнира. Так что результат ни над кем не довлел. Хотя в теории пермские хоккеисты могли подобрать себе более подходящего соперника в первом противостоянии на вылет.

Выиграв два стартовых периода с одинаковым счетом 1:0 (Андрей Караваев, 9-я, Даниил Баринов, 32-я), тамбовчане обеспечили себе нервотрепку в концовке встречи, пропустив шайбу на 59-й минуте (Камиль Шиафотдинов). Но перевести игру в овертайм уральцы не смогли.

Итог – победа хозяев со счетом 2:1. Для наших парней официальный сезон окончен, а «Молот» в первом раунде в борьбе за Кубок Петрова сразится с нефтекамским «Торосом».