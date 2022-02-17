У тамбовчанки украли не заперую иномарку

16 февраля в знаменскую полицию обратилась 47-летняя жительница Котовска, которая рассказала, что ее автомобиль марки «Chevrolet Cruz», припаркованный на улице Гагарина районного посёлка Знаменка исчез. Двери у иномарки были не заперты. Полицейские выяснили, что к угону причастен 28-летний житель улицы Интернациональной поселка Знаменка. Мужчину нашли и опросили в отделе полиции. В угоне он сознался. Оказалось, накатавшись, мужчина бросил машину.

- Решается вопрос о возбуждении следователями МОМВД «Знаменский» уголовного дела по статье 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения), - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.