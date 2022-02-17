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Происшествия17 февраля 2022 12:22

Выходец с Северного Кавказа совершил две кражи из автомобилей в Тамбове

В одной из машин находились 800 тысяч рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Оперативники уголовного розыска УМВД России по городу Тамбову задержали 36-летнего жителя одной из республик Северного Кавказа по подозрению в совершении двух краж. Первое преступление он совершил на улице Пролетарской областного центра, где водитель автомобиля «Хендай Солярис» припарковала машину и оставила ее открытой. Мужчина проник в салон, нашел и похитил 5 тысяч рублей. Во втором случае из салона грузовика «Мерседес» на бульваре Энтузиастов пропал рюкзак с деньгами в сумме 800 тысяч рублей. Водитель отлучился на некоторое время и также не закрыл машину.

- В УМВД России по городу Тамбову и отделе полиции № 2 возбуждено два уголовных дела по ч. 1 и 3 статьи 158 УК РФ «Кража», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - Небольшую часть похищенных денег удалось изъять, устанавливается местонахождение остальных, отрабатывается причастность других людей к совершению преступлений. По версии следствия, мужчина прибыл на территорию Тамбовской области для соврешеня краж. Следствие вышло с ходатайством в суд о помещении подозреваемого под стражу.