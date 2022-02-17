Тамбовчанка получила в банкомате чужие 65 тысяч рублей

К сотрудникам полиции МОМВД «Рассказовский» обратился 42-летний местный житель. Мужчина пояснил, что еще в декабре прошлого года при снятии наличных денег из банкомата, у него пропало 65 000 рублей. Выяснилось, что рассказовец подошел к банкомату, ввёл сумму, которую хотел получить, но банкомат выдал ошибку и вернул карту. Мужчина отошёл и стал звонить в банк для выяснения причины. В это время к банкомату подошла женщина, совершила операцию и ушла.

В банке хозяину карты сообщили, что деньги были выданы, тогда мужчина обратился в полицию. Стражи порядка просмотрели записи с камер на банкоматах и установили женщину, которая возможно была причастна к краже. Подозреваемой оказалась 43-летняя жительница Рассказово. Женщина рассказала, что подойдя к банкомату, увидела там деньги, решила присвоить их себе. К моменту задержания всю сумму она потратила.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренных статьей 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.