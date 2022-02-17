Тамбовчанин пробрался в сарай и на глазах хозяина забрал из него две алюминиевые фляги

16 февраля в 9 часов 45 минут в Кирсанове на улице Коммунистической неизвестный мужчина пришел во двор дома, где находились сараи жильцов и залез в один из них. В это же время сюда направлялся 67-летний муж владелицы сарая, который собирался покормить кроликов. Прямо на его глазах из помещения вышел незнакомец с двумя алюминиевыми флягами, который, не обращая внимания на окрики, унес чужое имущество. Но мужчина опознал грабителя и вспомнил, что видел его ранее. Вскоре 50-летнего грабителя, который проживает на улице Коммунистической, задержали. Похищенные фляги вернули владельцам.

Мужчина признался в преступлении и рассказал, что нуждался в деньгах, фляги он собирался сдать в пункт приема чермета. Ранее он был неоднократно судим за похожие преступления.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 161 УК РФ «Грабеж», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Проверяется причастность злоумышленника к схожим фактам хищения имущества.