В Тамбове задержали убийцу 91-летней пенсионерки

Из квартиры пожилой женщины преступник унес около миллиона рублей Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В Тамбове задержали мужчину, который подозревается в убийстве 91-летней пенсионерки. Напомним, тело пожилой женщины нашли 9 февраля 2022 года в одной из квартир дома по улице Колхозной города Тамбова. На шее у нее была затянута петля из полотенца, причиной смерти стало удушение.

По данному факту в СО по Октябрьскому району города Тамбова СУ СКР по региону возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По подозрению в убийстве пожилой женщины задержан ранее неоднократно судимый, в том числе за совершение тяжких преступлений, 37-летний мужчина.

По версии следствия, 23 января текущего года пенсионерка вышла из магазина и попросила рядом стоящего водителя такси подвезти ее до дома. Мужчина посадил женщину в автомобиль, положил ее сумку на заднее сиденье, привез к дому и помог донести сумку до квартиры. Пенсионерка пригласила водителя зайти к ней в гости попить чай. После чаепития подозреваемый выбрал удобный момент и нанес хозяйке квартиры удар стеклянной бутылкой по голове, после чего задушил полотенцем. Далее он достал со шкафа коробку, взял из нее деньги и скрылся с места преступления. По предварительным данным, в коробке находилось не меньше одного миллиона рублей.

- Следователи устанавливают обстоятельства совершенного преступления и собирают доказательственную базу, - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области. - В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.