В Тамбовской области продлили коронавирусные ограничения

В Тамбовской области внесли очередные изменения в постановление «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции на территории Тамбовской области». Ограничительные меры будут действовать до «особого распоряжения».

Продление коронавирусных ограничений касается не только жителей, но и организаций, в частности, общепита, а также владельцев торгово-развлекательных центров.

Так, по-прежнему родителям (иным законным представителям) детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет рекомендовано ограничить посещение ими общественных мест с массовым пребыванием людей.

Организации общепита могут работать с 7 утра до 23 часов при условии обеспечения не более 50 процентов наполняемости зала обслуживания. С 23 до 7 часов деятельность организаций общественного питания приостанавливается полностью, но при этом запрет не распространяется на деятельность точек общепита на территории вокзалов, аэропорта, автозаправочных станций, при предоставлении услуг дистанционно и на вынос.

- Также продлен введенный ранее временный запрет на работу детских игровых комнат и залов, расположенных в торговых и торгово-развлекательных центрах, в том числе в зданиях общественного назначения, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.