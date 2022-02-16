Тамбовчанин, расправившийся с матерью, получил больше 11 лет колонии

В Тамбовской области вынесли приговор 45-летнему жителю поселка Строитель, которого признали виновным в совершении ряда преступлений, в том числе, по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей).

На следствии и в суде установили, что вечером 1 июля прошлого года мужчина во время ссоры с матерью сильно избил ее. Женщина обратилась за помощью к соседке, которая оставила ее у себя ночевать, а позже вызвала скорую помощь. Через месяц 65-летняя пенсионерка скончалась в больнице от сочетанной тупой травмы головы и груди. Ссоры между сыном и матерью происходили регулярно. Мужчине не нравилось, что мать постоянно упрекала его в том, что он нигде не работает, злоупотребляет спиртным и живет за ее счет. Он и раньше во время ссор угрожал ей убийством и поднимал на нее руку.

- Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 11 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.

Известно, что летом 2020 года мужчина освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение разбойного нападения.