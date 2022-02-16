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Происшествия16 февраля 2022 12:13

Тамбовчанина привлекут к ответственности за намеренную поломку металлического ограждения площади

Мужчину подозревают в вандализме
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В прокуратуре Токаревского района, рассмотрев материал проверки, собранный сотрудниками полиции, согласилась с возбуждением уголовного дела в отношения 20-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в совершении вандализма в общественном месте. Выяснилось что он, будучи пьяным, находился на территории площади имени дважды Героя Советского Союза А.К. Рязанова в р.п. Токаревка. Здесь он повредил ограждение площади.

- В результате таких действий администрации Токаревского поселкового округа Токаревского района был причинен материальный ущерб, - сообщает старший помощник прокурора Тамбовской области Ирина Сморокова. - Уголовное дело находится в стадии расследования.