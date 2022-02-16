Тамбовчанин совершил 12 краж из дачных массивов

С июля по ноябрь прошлого года на территории садовых товариществ Тамбовского района произошло несколько краж из дачных домиков. Неизвестный через окна проникал внутрь и похищал ценные вещи. Под подозрение полицейских попал ранее неоднократно судимый 36-летний житель Тамбовского района, у которого дома была обнаружена и изъята небольшая часть похищенных вещей. Мужчину доставили в ОМВД России по Тамбовскому району, где он признался в совершении преступлений.

По данным фактам в следственном подразделении ОМВД России по Тамбовскому району возбудили несколько уголовных дел по ст. 158 УК РФ «Кража». Установлена причастность жителя Притамбовья к двенадцати преступлениям. Большую часть похищенных предметов – электроинструменты, телевизоры, телефоны – он продавал незнакомым людям и сдавал в ломбарды. Часть вещей полицейские вернули владельцам. В ходе расследования уголовные дела объединили в одно производство.

- По окончании расследования уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд Тамбовского района для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.