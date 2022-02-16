Тамбовчанка выехала на встречку и протаранила легковое авто

Одна из женщин нарушила правила м выскочила на встречку Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, участницами которой стали две женщины-водителя, произошла 15 февраля в 15 часов 45 минут в районе д. 58 по ул. Крылова г. Моршанска. 36-летняя женщина, управляя автомобилем KIA RIO, выехала на полосу встречного движения там, где это запрещено и столкнулась с движущимся во встречном направлении ВАЗ 21213 под управлением 30-летней женщины.

- В результате ДТП в Моршанскую ЦРБ с травмами доставили водителя автомобиля ВАЗ, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.