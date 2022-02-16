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Происшествия16 февраля 2022 7:58

Тамбовчанин украл у предпринимателя пять шуб

Вором оказался работник бизнесмена
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В отдел полиции №2 поступило заявление от предпринимателя, который занимается продажей шуб. В начале февраля владелец обнаружил пропажу 5 меховых изделий и обратился в полицию. Предполагаемым вором оказался 24-летний мужчина, который подрабатывал у предпринимателя. Подозреваемого доставили в отдел полиции, где он признался в преступлении. Установлено, что мужчина неоднократно попадал в поле зрение полиции.

- По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», -рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - Часть похищенного изъята и будет возвращена предпринимателю, остальной ущерб злоумышленнику придется возместить.