В Тамбовской области до конца 2023 года достроят семь проблемных домов

Максим Егоров рассказал о судьбе проблемных домов во время Прямой линии Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

На Прямую линию к руководителю области Максиму Егорову обратились дольщики дома № 77б по улице Киквидзе в Тамбове. Объект не могут достроить с 2016 года.

- В Тамбовской области, к сожалению, данная проблема стоит достаточно остро. Ряд объектов не могут достроить годами. Конкретно по дому на улице Киквидзе: в настоящее время заключены договоры на обследование здания, на проектно-изыскательские работы. Далее будут проведены мероприятия по восстановлению проектно-сметной документации, по получению положительного заключения экспертизы проекта. Планируемый срок завершения строительства до 31 декабря 2023 года. Однако постараемся успеть раньше, - ответил Максим Егоров.

Глава региона рассказал, что сейчас в Тамбовской области проблемными остаются 10 многоквартирных жилых домов. В отношении каждого объекта разработаны меры правового и финансового характера. До конца 2023 года планируется достроить семь объектов, еще по трем будут предоставлены выплаты, так как их достройка нецелесообразна. В этом году планируется достроить дом № 3к3 по ул. К. Маркса, тем самым решив проблему 66 участников строительства. Также из единого реестра проблемных объектов будут исключены ещё три дома: два в Тамбове и один – в посёлке Строитель.