В Тамбовской области выделят деньги для обеспечения спецоборудованием детей, больных сахарным диабетом

15 февраля в 18 часов начала работу прямая линия с руководителем Тамбовской области Максимом Егоровым. Приём обращений граждан будет идти в ходе прямого эфира. Мероприятие транслируется в прямом эфире ГТРК «Тамбов», и социальных сетях: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook» и на видеохостинге YouTube.

По словам организаторов, с 20 января на прямую линию поступило свыше 4 тысяч обращений граждан, что является абсолютным рекордом в регионе за все время проведения прямых линий.

Одними из первых на прямую линию с главой Тамбовской области Максимом Егоровым обратились родители детей, страдающих сахарным диабетом – таких детишек в регионе более 300. Их жизнь могут значительно облегчить системы непрерывного мониторирования глюкозы в крови. Ранее семьи обращались в различные инстанции, однако проблема не решалась.

У больных диабетом I типа, которым в основном болеют дети и молодые люди, неустойчивый сахар в крови – он может быстро меняться от критически низкого до критически высокого. Для измерения уровня сахара в крови используются глюкометры, но непрерывные системы мониторинга намного удобнее и комфортнее. Однако они дороже, и большинство семей не могут приобрести их самостоятельно.

Максим Егоров поручил выделить на эти цели средства из бюджета области.

- Вопрос очень важный, ведь он касается здоровья наших детей. Дал поручение выделить финансовые средства на приобретение данных медицинских изделий, - сказал Максим Егоров.