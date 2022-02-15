Тамбовчан подозревают в совершении 24 краж

Полицейские Тамбовского района возбудили серию уголовных дел по фактам краж, совершенных двумя жителями поселка Строитель. В период с октября 2020 года по август 2021 года они совершили серию хищений лома черного металла, незаконно проникая на территории пунктов их приема, транспортер-дозатор сыпучих материалов, жатку, металлические гаражные ворота, металлические строительные леса, чужой автомобиль, гидравлический цилиндр, алкоголь и продукты питания из супермаркетов, расположенных на территории Тамбова и Тамбовского района. Для совершения преступлений мужчины арендовали автомобиль с краном, грузили металлоизделия в его кузов и перевозили в пункты приемы лома металлов, где сдавали. Ночью они проникали в пункты приема чермета на собственном автомобиле и вывозили украденный лом в другие пункты приема лома, где снова продавали. Ущерб от действий тамбовчан составил больше полутора миллионов рублей.

Мужчин задержали и доставили в полицию, где они признались в совершении 24 краж. Часть похищенных предметов удалось изъять и вернуть. В процессе расследования уголовные дела были объединены в одно производство.

- После завершения следствия уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд Тамбовского района, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - Ранее молодые люди неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение хулиганства, краж, грабежей, мошенничества, нарушение правил дорожного движения при управлении автомобилем с причинением вреда здоровью человеку.