В Мичуринске нашли вандала, повредившего уличные тренажеры

Подросток сломал два тренажера Фото: УМВД России по Тамбовской области

Летом прошлого года в парке на улице 7 ноября города Мичуринска появилась спортивная площадка, где установили несколько спортивных тренажеров на открытом воздухе. Однако в октябре 2021 года два силовых тренажера кто-то сломал. Организация, которой принадлежит спортивная площадка, обратилась с заявлением в ОМВД России по городу Мичуринску.

После этого полицейские возбудили и начали расследовать уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ «Вандализм». В результате установили личность подозреваемого в совершении преступления – им оказался несовершеннолетний учащийся одного из профессиональных учебных заведений наукограда. В вандализме он признался. Оказалось, что молодой человек стоит на учете в ОМВД России по городу Мичуринску и уже привлекался за ряд аналогичных нарушений к ответственности.

- За совершение данного преступления предусмотрен штраф до сорока тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до одного года, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - Организация, на балансе которой находится спортивная площадка, отремонтировала тренажеры. По окончании расследования уголовного дела организация намерена выставить счет по ремонту тренажеров родителям несовершеннолетнего.