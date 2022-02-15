В Тамбовском районе легковушка «втолкнула» иномарку в ограждение

Отечественная машина "догнала" едущий впереди автомобиль Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы 26-летний мужчина, произошла 14 февраля в 12 часов 15 минут на 11 км автодороги Тамбов-Котовск, которая проходит через поселок Строитель. 26-летний водитель LADA GRANTA врезался с движущийся впереди в попутном направлении автомобилем RENAULT DUSTER под управлением 21-летнего мужчины. От удара иномарка потеряла управление и врезалась в дорожное ограждение.

- В результате аварии травмы получил водитель LADA GRANTA, мужчину доставили в ТОГБУЗ «ГКБ им. Архиепископа Луки г. Тамбова», - сообщает пресс-сулжба УГИБДД по Тамбовской области.