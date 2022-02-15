Тамбовчанин, расправившийся в январе с родным братом, признался в убийстве 12-летней давности

12 лет убийство оставалось нераскрытым Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В СУ СКР по Тамбовской области расследуют уголовное дело по обвинению 60-летнего жителя Сосновского района в убийстве родного брата в январе этого года.

Во время разбирателсьтва выяснилось, что он причастен к совершению еще одного преступления - убийства 37-летнего мужчины в 2010 году. 29 апреля 2010 года в селе Троицкие Росляи Сосновского района в пруду Школьный обнаружили тело жителя р.п. Сосновка, занимавшегося частным извозом, с травмами головы, свидетельствующими о насильственном характере его смерти. С погибшим мужчина дружил, они часто бывали в гостях друг у друга. На тот момент ни следственным, ни оперативным путем не удалось установить доказательств его причастности к убийству.

Уже после задержания и предъявления обвинения в убийстве брата, мужчина сознался, что в 2010 году именно он совершил убийство своего друга. Поводом послужил незначительный конфликт, в ходе которого приятель ударил его по лицу. Затаив обиду, злоумышленник выбрал «удобный» момент, когда они вдвоем на автомобиле потерпевшего приехали на пруд, и нанес ему металлическим уголком несколько ударов по голове, от которых тот упал в воду. Вечером в этот же день, 29 апреля 2010 года, тело погибшего было обнаружено рыбаками.

- В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Для определения его психического состояния будет проведена судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование продолжается.