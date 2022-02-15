Тамбовчане отправили врио губернатора почти 4 тысячи вопросов

15 февраля в 18 часов состоится «Прямая линия с руководителем региона Максимом Егоровым». Около месяца на разных платформах идет сбор вопросов. На данный момент поступило 3872 обращения.

Тамбовчане звонили в колл-центр, который принял 2564 обращения. Через соцсети поступило 1080 вопросов. Через платформу обратной связи — 191. Прислано 37 видеовопросов.

- Больше всего жителей региона волнуют вопросы ремонта дорог — 468 обращений. Также популярны обращения, касающиеся сферы ЖКХ и благоустройства территорий — 377 и 242. Поступило 175 вопросов о социальном обеспечении граждан, 159 — из сферы медицины, - рассказали в пресс-службе администрации Тамбовской области.

В течение дня и непосредственно во время «Прямой линии» прием обращений продолжится. Задать их по-прежнему можно разными способами:

— по телефону «горячей линии» 8-800-101-86-43, звонок бесплатный;

— на личных страницах главы региона Максима Егорова в социальных сетях;

— в официальной группе администрации Тамбовской области в социальной сети «ВКонтакте»;

— в официальных группах Центра управления регионом в социальных сетях;

— на портале госуслуг.

Трансляция «Прямой линии с руководителем региона Максимом Егоровым» будет организована сразу на нескольких ресурсах.

1. Телеканал «Россия24».

2. Радио «Россия».

3. Радио «Маяк».

4. Радио Вести ФМ.

5. Официальный сайт администрации области, главная страница.

6. Официальная группа администрации области в социальной сети «ВКонтакте».

7. Официальная группа администрации области в «Одноклассниках».

8. Официальная страница ЦУР в социальной сети «ВКонтакте».

9. Ютуб главы региона Максима Егорова.

10. Личная страница главы региона в «Одноклассниках».

11. Личная страница главы региона «ВКонтакте».

12. Личная страница главы региона в «Фейсбуке».