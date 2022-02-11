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Происшествия11 февраля 2022 9:01

Тамбовчанка сбила пешехода на «зебре»

Водитель и 58-летняя женщина получили травмы
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Авария произошла на пешеходном переходе

Авария произошла на пешеходном переходе

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получила травмы две женщины, произошла 10 февраля в 18 часов 15 минут на улице Фабричный проезд, возле дома №19, города Рассказово. 38-летняя водитель, управляя автомобилем «Lada Largus» наехала на 58-летнюю женщину, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В результате ДТП телесные повреждения получили и пешеход и водитель, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.