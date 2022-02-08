Тамбовчанин пытался убить соседа и сломал о него нож

В Тамбовском МСО СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, вечером 24 ноября прошлого года мужчина пришел в квартиру к соседу для решения возникших между ними разногласий. Решить вопрос мирно не получилось, во время ссоры гость достал нож и ударил соседа в шею, после этого нож сломался, но мужчина достал второй и продолжил бить им недруга в грудь и живот, после чего с места происшествия скрылся. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи 39-летний мужчина, на которого напали, остался жив.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.