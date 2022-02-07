Тамбовчанин угнал автомобиль и попал на нем в аварию

5 февраля в дежурную часть ОМВД России по Мичуринску поступило сообщение от местного жителя об угоне его автомобиля ВАЗ 2112. Во время поисков полицейские обнаружили автомобиль, который, судя по всему, побывал в в ДТП, на ул. Московской города Мичуринска. Сотрудники полиции выяснили, что преступление совершил ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 31-летний местный житель, в преступлении он признался.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.