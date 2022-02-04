В Мичуринске нашли наркопритон

3 февраля сотрудники наркоконтроля ОМВД России по городу Мичуринску нашли на Липецком шоссе наукограда квартиру, где ее хозяйка – 48-летняя ранее судимая женщина, употребляющая наркотики, устроила притон. На момент визита полицейских в квартире находилась хозяйка и один ее знакомый. Их опросили, из квартиры изъяли шприцы и медицинские жгуты.

- По данному факту сотрудниками полиции города Мичуринска проводится проверка, по окончании которой будет принято решение, - сообщает пресс-служюа УМВД России по Тамбовской области. - За совершение такого преступления предусмотрено до четырех лет лишения свободы.