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Происшествия4 февраля 2022 11:42

В Мичуринске нашли наркопритон

48-летняя женщина пускала к себе людей, употребляющих наркотики
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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3 февраля сотрудники наркоконтроля ОМВД России по городу Мичуринску нашли на Липецком шоссе наукограда квартиру, где ее хозяйка – 48-летняя ранее судимая женщина, употребляющая наркотики, устроила притон. На момент визита полицейских в квартире находилась хозяйка и один ее знакомый. Их опросили, из квартиры изъяли шприцы и медицинские жгуты.

- По данному факту сотрудниками полиции города Мичуринска проводится проверка, по окончании которой будет принято решение, - сообщает пресс-служюа УМВД России по Тамбовской области. - За совершение такого преступления предусмотрено до четырех лет лишения свободы.

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