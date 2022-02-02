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Здоровье2 февраля 2022 8:00

В Тамбовской области ужесточили антиковидные ограничения

Сократилось время работы заведений общепита, а детей рекомендуют не пускать в общественные места
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области приняли очередные изменения в правила поведения в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Так, с 2 до 14 февраля родителям несовершеннолетних в возрасте от 7 до 18 лет рекомендовано ограничить посещение ими общественных мест с массовым пребыванием людей. Также введено требование о том, что люди могут проводить общие собрания собственников помещений многоквартирных домов только в онлайн-формате посредством использования сети Интернет.

Немаловажные изменения коснулись режима работы организаций общественного питания. Они могут функционировать с 7.00 до 23.00 при условии обеспечения не более 50 процентов наполняемости зала обслуживания. Что касается периода с 23.00 до 07.00, в это время деятельность организаций общественного питания приостанавливается полностью, но такой запрет не распространяется на деятельность на территории вокзалов, аэропорта, автозаправочных станций, а также, если услуги оказываются дистанционным способом и на вынос.

- Особое внимание при введении ограничений уделено детям, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Введен временный запрет на работу детских игровых комнат и залов, расположенных на территории торговых и торгово-развлекательных центров, а также зданий общественного назначения.

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