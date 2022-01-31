Тамбовчан с больным сердцем осмотрели столичные медики

Специалисты Бакулевского центра провели консультационный прием на базе Тамбовской областной клинической больницы. Столичные кардиохирурги осмотрели 46 человек. Каждый пациент получил дальнейшие рекомендации по лечению.

Основная масса обратившихся – пациенты с ишемической болезнью сердца. Столичные медики после необходимых обследований дали им направления на высокотехнологичное лечение в Бакулевский центр.

- Подобные консультации московских специалистов проводятся в нашем учреждении на постоянной основе. Эта работа хорошо отлажена: привычна для врачей, удобна для пациентов. Но главное – она дает возможность пациентам Тамбовской области получить высокотехнологичную помощь в ведущей федеральной клинике, которая специализируется именно на сердечно-сосудистой патологии. Лечение на базе столичного медицинского центра проводится бесплатно, в рамках полиса обязательного медицинского страхования», - рассказали в Тамбовской областной клинической больнице.