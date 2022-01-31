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Общество31 января 2022 12:56

Тамбовчан с больным сердцем осмотрели столичные медики

Консультации получили 46 человек
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Специалисты Бакулевского центра провели консультационный прием на базе Тамбовской областной клинической больницы. Столичные кардиохирурги осмотрели 46 человек. Каждый пациент получил дальнейшие рекомендации по лечению.

Основная масса обратившихся – пациенты с ишемической болезнью сердца. Столичные медики после необходимых обследований дали им направления на высокотехнологичное лечение в Бакулевский центр.

- Подобные консультации московских специалистов проводятся в нашем учреждении на постоянной основе. Эта работа хорошо отлажена: привычна для врачей, удобна для пациентов. Но главное – она дает возможность пациентам Тамбовской области получить высокотехнологичную помощь в ведущей федеральной клинике, которая специализируется именно на сердечно-сосудистой патологии. Лечение на базе столичного медицинского центра проводится бесплатно, в рамках полиса обязательного медицинского страхования», - рассказали в Тамбовской областной клинической больнице.

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