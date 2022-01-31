В Тамбовской области машина, уходя от столкновения, въехала в снежный сугроб

Одна из машин протаранила снежный вал Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием трех автомобилей произошла 29 января в 10 часов 50 минут на 361 километре автодороги «Орел -Ливны - Елец - Липецк – Тамбов», проходящей по территории Петровского района. 21-летний водитель автомобиля «Renault-Megane», выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Kia Spectra», под управлением 35-летнего мужчины. После столкновения водитель автомобиля «Lada Priora», 51-летний мужчина, двигавшийся за автомобилем «KIA-Spectra», чтобы избежать столкновение, съехал с дороги и врезался в снежный вал.

- В результате ДТП травмы получил 21-летний водитель автомобиля «Renault-Megane», мужчину доставили в Мичуринскую центральную городскую больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.