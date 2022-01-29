Руководитель области Максим Егоров считает, что Тамбовщина должна встретить юбилей новыми проектами и достижениями

28 января руководитель региона Максим Егоров провел совещание с главами городов и районов, на котором дал старт подготовке к празднованию юбилея Тамбовской области: 27 сентября 2022 года она отметит 85-летие.

На встречах с жителями Максим Егоров отмечает большой интерес тамбовчан к истории своего края, к судьбам своих великих земляков. Глава региона подчеркнул, что нужно использовать все возможности для повышения уровня известности и привлекательности области по всей России и не только. Тамбовщина, по его мнению, должна обрести имидж экологически чистого, безопасного и комфортного для проживания региона.

Максим Егоров поручил обеспечить проведение праздничных мероприятий в таком формате, чтобы жители региона смогли не только погрузиться в его историю, но и как можно больше узнать о современных достижениях. Также глава региона акцентировал внимание на повышении экономической и туристической привлекательности области с упором на развитие инфраструктуры.

- Территория нашего региона — 34,5 тысяч квадратных километров, на ней проживает около 994 тысяч жителей. Тамбовщина богата своей историей. У нас более тысячи объектов культурного наследия. Мы многого добились! Тамбовские предприятия обеспечивают Россию важнейшей продукцией. Вместе работаем дальше, чтобы Тамбовская область встретила свой юбилей новыми проектами и достижениями! - сказал Максим Егоров.