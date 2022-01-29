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Здоровье29 января 2022 7:59

Коронавирус в Тамбове, последние новости на 29 января: за сутки заболели 378 человек

Общее количество заразившихся – 66868
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 29 января, 66868 человека. 60118 заболевших выздоровели, 1917 тамбовчан умерли, 6 из них за последние сутки. 29 января зафиксировали 337 новых случаев, это на 41 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 136 мужчин и 185 женщины в возрасте от 18 до 92 лет, а также 57 детей от 1 года до 17 лет.

- На госпитализации находятся 555 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

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