В школах Тамбова до 7 февраля приостановили занятия

Согласно постановлению администрации города Тамбова №476 от 28.01.2022 приостанавливаются занятия в 1- 11 классах в муниципальных образовательных учреждениях города Тамбова (школах, лицеях, гимназиях) и занятия в учреждениях дополнительного образования в период с 29 января по 7 февраля включительно.

Как сообщил на своих страницах в социальных сетях врип главы города Тамбова Максим Косенков, эта мера принята в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, ростом количества болеющих и отсутствующих из-за ОРВИ учащихся и педагогов. Руководителям школ, гимназий, лицеев предоставлено право самостоятельно определять необходимость организации дистанционного обучения отдельных классов, исходя из учебной нагрузки. Кроме того, им поручено организовать дежурные классы, в особенности в начальной школе, для учащихся, чьи родители не имеют возможности оставлять детей без присмотра.

- Такое решение - вынужденное, - говорит Максим Юрьевич. - Это не каникулы, а необходимая мера для разобщения детей с целью снижения заболеваемости.