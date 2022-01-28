В Тамбове проходит первенство ЦФО по греко-римской борьбе

28 января в спортивно-тренировочном центре «Тамбов» стартовало первенство Центрального федерального округа по греко-римской борьбе. Турнир — одно из крупнейших мероприятий спортивного календаря федерации спортивной борьбы России. В нем участвуют около 150 спортсменов в возрасте до 21 года.

Тамбов окружные состязания по греко-римской борьбе среди юниоров принимает в третий раз. Соревнования пройдут в течение двух дней. Сборную Тамбовской области на них представят ребята, добившиеся успехов в борьбе. В их числе призер первенства ЦФО 2021 года Данила Муравьев, а также лидеры этой возрастной группы Максим Муравьев, Кирилл Шипилов и другие.

- На тамбовском ковре будут разыграны путевки на первенство страны 2022 года, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.