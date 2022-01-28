В Тамбовской области за год нашли 276 поддельных купюр

По итогам минувшего года в Тамбовской области из обращения изъяли 276 поддельных отечественных купюр различного достоинства: одна купюра номиналом 500 рублей, 44 банкноты номиналом 1 тысяча рублей, 19 банкнот номиналом 2 тысячи рублей, 212 банкнот номиналом 5 тысяч рублей и одна банкнота номиналом 50 долларов США. В общей сложности, тамбовскими полицейскими выявлено подделок на сумму один миллион 142,5 тысячи рублей.

- На особом контроле в Управлении МВД России по Тамбовской области стоит борьба с преступлениями экономического характера, в частности противодействие распространению и сбыту фальшивых денежных купюр, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Создана специализированная следственно-оперативная группа, в состав которой вошли представители всех служб и подразделений тамбовской полиции. Ежедневно отслеживается информация о попытках сбыта поддельных денежных купюр на территории региона, с торгово-кассовыми работниками проводятся встречи и практические семинары, в рамках которых доводятся основные отличительные признаки настоящих денежных купюр, механизм выявления подделок и сообщения в органы внутренних дел о таких фактах.