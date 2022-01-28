Тамбовчане отправили на «Прямую линию» Максима Егорова почти 800 вопросов

15 февраля в 18 часов состоится «Прямая линия с руководителем региона Максимом Егоровым». За первую неделю приема вопросов в адрес главы Тамбовской области поступило 768 обращений.

Основной объем обращений тамбовчане направляют через соцсети — 449 вопросов. Колл-центр принял 295 обращений. Платформа обратной связи — 19. Поступило 5 видеоообращений.

Больше всего жителей региона волнуют вопросы ремонта и реконструкции дорог — 175 обращений. Далее идут проблемы ЖКХ (90 обращений), благоустройства территорий (81 вопрос), социальное обеспечение и оказание материальной помощи (48 обращений) и другие направления.

- Вопросы в адрес главы Тамбовской области Максима Егорова принимаются по 15 февраля, - напоминает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Задать их можно любым удобным способом:

— по телефону «горячей линии» 8-800-101-86-43 (по будням: с 8.30 до 17.30, в выходные дни: с 10.00 до 16.00), звонок бесплатный;

— на личных страницах главы региона Максима Егорова под соответствующими постами:

https://ok.ru/mbegorov

https://vk.com/mbegorov

https://www.instagram.com/mbegorov_/

https://www.facebook.com/maxim.egorov.509;

— в официальной группе администрации Тамбовской области в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/wall-184751655_21963);

— в официальных группах Центра управления регионом в социальных сетях https://vk.com/tsur68 и https://instagram.com/tsur_68?utm_medium=copy_link;

— на портале госуслуг https://pos.gosuslugi.ru/lkp/direct-line/19/.

Видеообращения также принимаются в WhatsApp по телефону: 8-915-888-17-48.

Все поступившие вопросы и предложения будут переданы руководителю области для рассмотрения и решения.