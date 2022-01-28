В Тамбовской области ввели режим самоизоляции для непривитых пожилых людей и беременных

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции, на территории региона продолжает действовать введенный в марте 2020 года режим повышенной готовности. Сохранение действия режима обусловлено наличием регистрируемых случаев заражений COVID-19. В последнее время отмечен рост заболеваемости. 28 января выявлено 337 заболевших, из них 45 - дети.

При существующем уровне заболеваемости региональным органом Роспотребнадзора даны предложения по изменению ограничительных мер, которые, безусловно, не оставлены без внимания.

Так, с 31 января введен обязательный режим самоизоляции для неработающих граждан в возрасте 60 лет и старше, работающих граждан такого же возраста, но имеющих хронические заболевания, а также беременных женщин. Соблюдение режима самоизоляции осуществляется по месту жительства либо по месту пребывания, фактического нахождения граждан, при этом не требуется соблюдение режима самоизоляции, если указанные категории граждан прошли вакцинацию против COVID-19 или перенесли коронавирусную инфекцию и с даты вакцинации или выздоровления прошло не более одного календарного года.

Выдача больничных самоизолированным (за исключением неработающих граждан в возрасте 60 лет и старше) будет осуществляться при обращении в медицинские организации (без посещения медицинской организации).

Что касается граждан моложе 60 лет и имеющих хронические заболевания согласно установленному перечню, то для них режим самоизоляции носит рекомендательный характер, при этом им указали на необходимость исключения посещения общественных мест с массовым пребыванием граждан и поездки в общественном транспорте.

Изменения коснулись и работодателей, в частности, им предписано не допускать к работе лиц, для которых самоизоляция является обязательной, за исключением сотрудников, выполняющих работы в дистанционном режиме. Также продолжить работу могут сотрудники, нахождение которых на работе является критически важным для обеспечения функционирования организации.

Если говорить об индивидуальной защите, то для граждан по-прежнему является обязательным использование масок в общественных местах: в транспорте, в помещениях органов власти и организаций, предоставляющих услуги, в иных зданиях и помещениях с пребыванием в них граждан. Также сохраняются правила социального дистанцирования в общественных местах и общественном транспорте.

- Что касается работы торгово-развлекательных центров, то их владельцы обязаны контролировать ношение масок посетителями в течение времени пребывания на территории центра, - напоминают в пресс-службе администрации Тамбовской области.