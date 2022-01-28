В Тамбовской области нашли расчлененный труп мужчины

Расправившись с братом ударом колуна, мужчина расчленил тело и закопал его в сарае Фото: УМВД России по Тамбовской области

24 января в ОМВД России по Сосновскому району поступило заявление от жителя Москвы, в котором он сообщил, что его 63-летний отец уехал жить к родственникам в село Троицкие Росляи Сосновского района и пропал.

- Полицейские начали розыск мужчины, ориентировки на него, в том числе, направили в соседние регионы, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - Сотрудники уголовного розыска отрабатывали круг знакомых и родственников, проживающих в селе.

Вскоре оперативники получили информацию о причастности к исчезновению мужчины его 60-летнего брата. Впоследствии он сознался в совершении убийства и написал явку с повинной. Выяснилось, что между родственниками сложились напряженные, неприязненные отношения. Ночью 11 января дождавшись, когда мужчина заснет, его брат нанес ему удар колуном. Чтобы скрыть следы преступления, он расчленил тело, выкопал яму в одном из сараев, поместил туда труп и засыпал его землей. Тело мужчины нашли 27 января.

- По данному факту в Моршанском МСО СУ СКР в отношении брата погибшего возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), - сообщили в СУ СКР по региону.