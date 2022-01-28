Коронавирус в Тамбове, последние новости на 28 января: за сутки заболели 337 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 28 января, 66490 человека. 59846 заболевших выздоровели, 1911 тамбовчанина умерли, 9 из них за последние сутки. 28 января зафиксировали 337 новых случаев, это на 38 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 120 мужчин и 172 женщины в возрасте от 18 до 93 лет, а также 45 детей от 2 до 17 лет.

- На госпитализации находятся 563 человека, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.