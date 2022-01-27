В Тамбовской области на свалке нашли тело новорожденного мальчика

Страшную находку сделали местные жители Фото: СУ СК России по Тамбовской области

26 января на мусорном полигоне в Первомайском районе местные жители обнаружили полимерный пакет с телом новорожденного мальчика. По данному факту в Мичуринском МСО СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело по ст. 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка».

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, в том числе разыскивают мать младенца, выясняют время и место его рождения. Назначены ряд экспертиз (судебно-медицинская, генетическая и т.д.), по результатам которых с максимальной точностью можно будет определить на каком сроке беременности рожден ребенок, родился он живым или нет.

- Следственные органы обращаются к местным жителям с просьбой сообщить по телефону: 8-915-670-86-14 (дежурный по следственному управлению) имеющуюся информацию о женщинах, находившихся на поздних сроках беременности, но у которых в настоящее время нет новорожденного ребенка, - говорят в СУ СКР по тамбовской области.