Гендиректора тамбовской фирмы подозревают в невыплате зарплаты

В СО по Октябрьскому району города Тамбова СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении генерального директора коммерческой организации, которая производит железобетонные изделия и кирпич. Его подозревают в совершении преступления по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

По версии следствия, генеральный директор фирмы с августа по декабрь 2021 года не выплачивал заработную плату 227 работникам, в результате чего образовалась задолженность в размере около 15 миллионов рублей. При этом денежные средства с расчетного счета организации в указанный период расходовались на цели, имеющие в соответствии с гражданским законодательством более позднюю очередность удовлетворения.

- В настоящее время следователи изучают необходимую финансовую документацию, а также проводят иные процессуальные действия, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Для определения истинного финансово-хозяйственного положения компании будет проведена судебно-бухгалтерская экспертиза. Следствие предпримет исчерпывающие меры для восстановления нарушенных трудовых прав работников.