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Происшествия27 января 2022 11:17

В Тамбове УАЗик столкнулся с легковушкой

Травмы получила водитель «Лада Гранта»
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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УАЗик должен был уступить дорогу

УАЗик должен был уступить дорогу

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получила травмы молодая девушка, произошла 26 января в 17 часов 40 минут на улице Карла Маркса в районе дома №227 города Тамбова. 44-летний водитель автомобиля «УАЗ-31622», выполняя маневр поворота налево, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с «Лада Гранта», под управлением 22-летней девушки.

- В результате ДТП водителя автомобиля «Лада Гранта» с травмами доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

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