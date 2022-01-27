В Тамбове УАЗик столкнулся с легковушкой

УАЗик должен был уступить дорогу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получила травмы молодая девушка, произошла 26 января в 17 часов 40 минут на улице Карла Маркса в районе дома №227 города Тамбова. 44-летний водитель автомобиля «УАЗ-31622», выполняя маневр поворота налево, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с «Лада Гранта», под управлением 22-летней девушки.

- В результате ДТП водителя автомобиля «Лада Гранта» с травмами доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.