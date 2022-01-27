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Происшествия27 января 2022 10:08

В Тамбовской области пойдут под суд сбытчики фальшивок

Мужчины расплатились поддельными 5-тысячными банкнотами в трех торговых точках Мичуринска
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Летом прошлого года в Мичуринске в нескольких продуктовых магазинах посетители расплатились с кассирами фальшивыми купюрами номиналом 5 тысяч рублей. В торговых точках не имелось специальных детекторов для определения подлинности банкнот.

Полицейские Мичуринску установили личности подозреваемых в сбыте поддельных денег и задержали двух мужчин 25 и 26 лет. В отделе они признались в преступлении и выдали 12 поддельных пятитысячных банкнот. Выяснилось, что 16 фальшивок они заказали через интернет, и получили их в Москве через тайник-закладку.

- Расследование этого уголовного дела завершено, с обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

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