В Тамбовской области пойдут под суд сбытчики фальшивок

Летом прошлого года в Мичуринске в нескольких продуктовых магазинах посетители расплатились с кассирами фальшивыми купюрами номиналом 5 тысяч рублей. В торговых точках не имелось специальных детекторов для определения подлинности банкнот.

Полицейские Мичуринску установили личности подозреваемых в сбыте поддельных денег и задержали двух мужчин 25 и 26 лет. В отделе они признались в преступлении и выдали 12 поддельных пятитысячных банкнот. Выяснилось, что 16 фальшивок они заказали через интернет, и получили их в Москве через тайник-закладку.

- Расследование этого уголовного дела завершено, с обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.