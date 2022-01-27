В Тамбове женщина попала под «КамАЗ», который занимался уборкой снега

Аварию спровоцировала спецтехника Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Происшествие, в котором пострадала 63-летняя женщина, зафиксировали 26 января в 10 часов 20 минут на улице Островитянова в районе дома №20 города Тамбова. 51-летний водитель самосвала «КамАЗ-5511», который проводил работы по уборке улиц от снега, наехал на пешехода.

- В результате ДТП женщину с травмами на автомобиле скорой помощи доставили в областную клиническую больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.