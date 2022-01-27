В Тамбовской области будут искать нетрезвых водителей

Оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» состоится на территории области утром 28 января. Рейды пройдут на въезде в областной центр. При их проведении сотрудники полиции также будут использовать патрульные автомобили без цветографических схем для скрытого контроля.

В региональном УГИБДД напоминают, что управление машиной в нетрезвом состоянии является грубым нарушением Правил дорожного движения, и за это предусмотрена ответственность в виде лишения прав управления сроком от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей, а в случае повторного управления в состоянии опьянения – уголовная ответственность.

- Если вы знаете о том, что человек в состоянии опьянения сел за руль, незамедлительно сообщите в полицию информацию о передвижении нетрезвого водителя по специальному номеру телефона –89202361111, либо 02 или 102, - обращаются к тамбовчанам в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.